Dai dati dei flussi turistici del progetto europeo arriva la fotografia del settore. Analisi e strumenti di rilancio nel convegno del COPE del 30 marzo 2022

TERAMO – Si svolgerà mercoledì 30 marzo alle ore 9.30 in video conferenza il convegno dal titolo “InnoXenia: lo stato di salute del turismo teramano”: un appuntamento per fare il punto sull’esito della ricerca condotta nell’ambito del progetto europeo InnoXenia sviluppato dal COPE – Consorzio punto Europa – per supportare l’innovazione in ambito turistico nella macroregione adriatico-ionica.

InnoXenia ha coinvolto partner istituzionali europei di Grecia, Albania, Bosnia Herzegovina, Slovenia e Croazia, oltre al Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, al Distretto Turistico del Gran Sasso e alla Provincia di Rimini.

Il COPE ha partecipato al progetto che a livello locale ha permesso di raccogliere ed analizzare numerosi dati relativi ai flussi turistici delle principali località teramane. Lo studio condotto sarà di supporto alla pianificazione di campagne di promozione del territorio, all’attuazione di politiche mirate al sostegno del settore e all’elaborazione di modelli innovativi nella gestione del comparto. Tutta questa attività verrà sviluppata tramite un altro progetto europeo denominato “InnoXeniaPLUS”, appena avviato dal COPE in collaborazione con i partner di Grecia, Croazia, Slovenia e Albania e i cui obiettivi verranno illustrati nel corso del convegno del 30 marzo.

A coordinare i lavori e relazionare sulle attività svolte sarà il dottor Gino Verrocchi, project manager del progetto. Parteciperà all’incontro l’Amministratore Unico del COPE, Filippo Lucci.

Sarà possibile seguire il convegno al seguente link: https://meet.google.com/dtk-vgqw-ngv