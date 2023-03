Incontro sul tema “La bellezza delle donne” oggi a Guardiagrele

L’8 marzo alle ore 18 appuntamento a Palazzo dell’Artigianato in via Roma con “La bellezza delle donne. Narrazioni di donne costruttrici di valori e mestieri”

GUARDIAGRELE – In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese organizza a Guardiagrele un incontro sul tema “La bellezza delle donne. Narrazioni di donne costruttrici di valori e mestieri”. L’incontro anticipa quella che sarà la tematica della 53 esima edizione della Mostra prevista in agosto e che si ispirerà al mondo femminile.

Nella tavola rotonda si metteranno a confronto diverse esperienze. Si parlerà di bellezza intesa come tenacia nel voler raggiungere importanti obiettivi, come comunicazione positiva dell’arte, del pensiero, dei sentimenti e sarà un dialogo a più voci tra donne che si sono realizzate in vari campi avendo in comune il coraggio e la forza della passione. Scopo dell’incontro è omaggiare le donne che “ce l’hanno fatta” e spronare tutte ad avere fiducia in sè stesse ed a lottare per raggiungere gli obiettivi che desiderano. Sarà anche motivo di riflessione per parlare di realtà che vedono ancora le donne in situazioni difficili.

“E’ la prima tappa di un percorso che sarà sviluppato durante l’anno e che comprenderà anche la Mostra dell’Artigianato artistico e le iniziative collaterali. Il tema per gli artigiani ed al quale si ispireranno le installazioni all’interno delle sale espositive sarà proprio La bellezza delle donne, le loro emozioni ed i complessi stati d’animo. Ieri e oggi protagoniste del loro tempo. “ dichiara il presidente dell’Ente Mostra Gianfranco Marsibilio. “Anche il concorso di arte orafa intitolato a Nicola da Guardiagrele e riservato agli orafi ed alle scuole sarà dedicato al binomio donne e gioiello. In questo appuntamento dell’8 marzo vogliamo celebrare la forza, il coraggio e la bellezza delle donne. Sarà un interessante incontro con donne influenti ed ispiratrici della nostra comunità che condivideranno le loro esperienze di vita e di lavoro”.

L’incontro si aprirà con i saluti del vice sindaco del comune di Guardiagrele, Flora Bianco. Seguiranno gli interventi delle protagoniste, ad iniziare dall’imprenditrice Marina Cvetic che presenterà la sua azienda “Masciarelli Tenute Agricole: costruttori di bellezza”. Di coraggio e successo parlerà Luciana Ferrone, Ceo L. Transport Spa e presidente del comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara ed anche vice presidente nazionale FITA CNA. La difficile realtà carceraria verrà raccontata da due volontarie dell’associazione Voci Di Dentro, Mara Giammarino e Valeria De Logu. Dalle corsie di ospedale al palcoscenico del teatro, due passioni ben coniugate quella di medico e quella di soprano per Chiara Tarquini. Ci sarà anche una maestra artigiana, Federica Silvani, con le sue creazioni fatte con le mani e con il cuore.

Ad affrontare il tema della presenza delle donne in politica come parte attiva, sarà Sabrina Bocchino, consigliere regionale. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Gioia Salvatore.