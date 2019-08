Incontro con Tony Vaccaro, il maestro della fotografia a Spoltore

SPOLTORE – Venerdì 23 agosto 2019 alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Spoltore appuntamento da non perdere per i fotoamatori e per i professionisti della Fotografia. Ospite dell’incontro il grande Maestro della fotografia contemporanea Tony Vaccaro, proveniente da New York dove attualmente vive. Sarà un’occasione unica per conoscerlo da vicino e discutere con lui di “Fotografia” di ieri e di oggi e della sua incredibile storia nel racconto degli avvenimenti che lui ha vissuto e che più hanno segnato il secolo scorso.

Come è noto, Tony Vaccaro, che oggi ha 96 anni, può essere considerato il fotografo professionista più longevo della storia. È un autentico “testimone del tempo”: ha iniziato la sua attività come fotografo di guerra per poi diventare fotoreporter professionista per le grandi riviste americane per le quali è stato corrispondente in Italia negli anni ’50 e ‘60. Ha scattato le immagini più significative dei grandi personaggi della II metà del XX secolo, del mondo del cinema, dell’arte, della politica, della moda, imponendo il suo stile sobrio e fortemente emozionale.

L’evento, curato da Andrea Morelli, vede la collaborazione, delle Associazioni La Centenaria di Spoltore, Spoltour, Balbino Del Nunzio di Padova, Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara e dello “Studio Tony Vaccaro” di New York. L’ingresso è libero.