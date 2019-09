Incidente sul raccordo “Chieti – Pescara” a San Giovanni Teatino

Traffico rallentato, interessata la carreggiata in direzione Pescara. L’incidente ha coinvolto un veicolo sbandato autonomamente

SAN GIOVANNI TEATINO – A causa di un incidente lungo il Raccordo Autostradale 12 “Chieti-Pescara”, si registra traffico rallentato con code all’altezza di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Interessata dai rallentamenti la carreggiata in direzione Pescara.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo sbandato autonomamente. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per la regolazione del traffico.

