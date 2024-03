Inaugurata la pista di pump track al quartiere Zanni a Pescara [FOTO]

Masci: “La struttura oltre a consentire di recuperare un terreno degradato, esprime compiutamente il binomio sport-inclusione”

PESCARA – Inaugurata sabato mattina in via Caravaggio, al quartiere Zanni, la pista di pump track che l’Amministrazione comunale aveva annunciato qualche mese fa. Si tratta di uno spazio attrezzato per la pratica sportiva all’aria aperta, in sella a una bicicletta o con lo skate, pensato e realizzato in tempi record con lo scopo dichiarato di donare a quell’area di Pescara una struttura di vera inclusione sociale, che sia a disposizione di giovani e meno giovani. E il primo impatto è stato davvero positivo, visto che i ragazzi della zona in bici già da subito hanno iniziato le loro evoluzioni sul percorso. All’inaugurazione per il taglio del nastro questa mattina hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del consigliere comunale, Marcello Antonelli, gli assessori Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, allo Sport, Patrizia Martelli e al Patrimonio, Maria Rita Carota, il presidente della Commissione Sport, Salvatore Di Pino, oltre alla responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Raffaella Bettoni, e al collega dell’ufficio progettazione esecuzione e collaudo presso il Comune di Pescara, Angelo Giuliante. Presente naturalmente anche il direttore dell’impresa Sb.

“La struttura che insediamo oggi in via Caravaggio – ha affermato il sindaco – oltre a consentire di recuperare un terreno degradato, esprime compiutamente il binomio sport-inclusione, essendo realizzato all’aperto e alla portata di tutti. E’ un altro esempio che rafforza quella visione delle cosiddette periferie che avevo in mente quando ci siamo insediati, vale a dire che le aree meno centrali di Pescara dovessero avere pari dignità. E credo che lo abbiamo dimostrato e lo stiamo ancora dimostrando, visto che qui al quartiere Zanni abbiamo riqualificato una piazza, messo a disposizione due nuovi impianti sportivi e realizzato anche modelli di street art a pochi passi da qui. Sono quindi felice del lavoro che abbiamo svolto e la gente ce ne sta dando merito”.

La struttura, in calcestruzzo per moduli prefabbricati, si compone di un percorso di 130 metri lineari e presenta dossi, rampe, bascule, salti e altri ostacoli che renderanno più ricca e divertente l’esperienza all’interno del parco riservato alle biciclette, ma disponibile anche per gli skateboard tanto in voga tra i più giovani.

Ma ciò non toglie che questo tipo di esperienza possa vedere protagoniste anche persone non più giovanissime ma in grado di usare una bici in sicurezza. Lungo il percorso, che insiste su un fondo di circa duemila metri quadrati, è infatti consentito l’uso di quasi tutte le attrezzature sportive su ruote, come biciclette, scooter, skateboard, pattini a rotelle e persino sedie a rotelle. La bici, per fare un esempio, può essere condotta in modalità “pump track” e non solo pedalando; è infatti questa la caratteristica principale che il percorso permette. L’impresa Sb ha già realizzato progetti analoghi in Abruzzo e fuori. E’ importante ricordare l’obbligo per tutti gli utenti di usare caschi omologati di protezione durante l’utilizzo della pista.

“Il progetto che oggi vede la luce – ha detto l’assessore Gianni Santilli – ha previsto un finanziamento del servizio Verde di circa 55mila euro. Sono contento che questa operazione sia stata portata in fondo perché le cosiddette aree periferiche, che sono le più idonee per queste dotazioni, presentano anche qualche area da valorizzare, come nel caso di Via Caravaggio, che però oggi riportiamo in ottime condizioni grazie a questo impianto in una condizione molto positiva e utile alla comunità”.

L'impianto di via Caravaggio sarà completato con la creazione di verde e con la piantumazione di nuovi alberi. Il piazzale di accesso sarà riasfaltato.