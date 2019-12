“Impro Christmas Show”, lo spettacolo di Natale con beneficenza

PESCARA – Domenica 22 dicembre la scuola Estrodestro, che da anni si occupa di diffondere l’arte dell’improvvisazione teatrale in Abruzzo, porterà in scena lo spettacolo Natalizio a sfondo benefico.

Uno spettacolo totalmente improvvisato, divertente, fantasioso e con atmosfere decisamente Natalizie. Gli allievi della Scuola Estrodestro si cimenteranno sul palco nella creazione di sketch e storie basate sui suggerimenti del pubblico. Come una formula originale che simulerà una vera gara ad eliminazione cercheranno di rimanere sul palco il più possibile ma sarà il pubblico il giudice inflessibile che salverà soltanto un allievo per ogni improvvisazione.

Evento in collaborazione con la “Casa di Cristina O.n.l.u.s.”

L’associazione “La Casa di Cristina” O.n.l.u.s. nasce per iniziativa di un gruppo di ragazzi, studenti universitari, con disabilità, desiderosi di dedicare il proprio tempo e le proprie esperienze di vita ai bambini e ragazzi con disabilità, costruendo per loro uno spazio dove possono incontrarsi, avere amici, divertirsi e formarsi in modo intelligente e costruttivo, sperimentando una molteplicità di attività e iniziative pensate e costruite sulle loro specificità. (https://www.lacasadicristina.org/)

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro Gianni Cordova, in Via Giovanni Bovio 446 (zona Piazza Duca degli Abruzzi) a Pescara.

Per informazioni e prenotazioni:

ESTRODESTRO

www.estrodestro.com

www.facebook.com/estrodestro

Cell. 347.6584129

info@estrodestro.com