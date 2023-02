“Impressioni di settembre. Quasi un diario elettorale”, Velardi a Giulianova

Il giornalista e saggista sarà ospite di “Alumni Marie Curie” con il libro racconta riflessioni e aneddoti sull’ultima campagna elettorale nell’estate del 2022

GIULIANOVA – Politica, comunicazione, attualità: come evolvono, quali strategie seguono i leader e i partiti, e perché? Risponderà Claudio Velardi, giornalista e saggista, che presenterà il suo ultimo libro “Impressioni di settembre. Quasi un diario elettorale” a Giulianova (Te) sabato 4 marzo alle ore 12, in sala Buozzi (in piazza B. Buozzi). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Giulianova, è stata organizzata dall’associazione Alumni Marie Curie degli ex alunni al Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova, in collaborazione con la Fondazione Ottimisti e Razionali, ItalBrookers, la Fondazione Luigi Einaudi e Colonnese editore.

Ne parleranno con l’autore Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila; Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura; Ernesto Di Giovanni, presidente dell’associazione Alumni Marie Curie; Gabriella di Girolamo, senatrice del gruppo del Movimento 5 Stelle; Michele Fina, senatore eletto con il Partito Democratico e Giulio Sottanelli, deputato di Italia Viva. Modera l’incontro Pina Manente, giornalista e responsabile comunicazione ZES Abruzzo.

Per otto minuti al giorno, dal 27 luglio al 23 settembre, Claudio Velardi ha commentato con un ciclo di podcast la fulminea campagna elettorale 2022, mettendo a fuoco le strategie dei suoi protagonisti, e prendendo spunto dalla cronaca per approfondire temi comunicativi, politici, di organizzazione del consenso e di psicologia sociale, oltre a rievocare aneddoti derivanti dalla sua lunga esperienza sul campo. In tempo pressoché reale, e mantenendo la lettera, lo spirito e lo stile propri di un podcast, “Impressioni di settembre” è un libro che racconta, in un diario profondo, lieve e ironico, l’Italia che siamo e quella che stiamo per diventare.

Velardi è giornalista e saggista. È stato esponente prima del Partito Comunista Italiano (PCI), poi nel Partito Democratico della Sinistra (PDS), e quindi dei Democratici di Sinistra (DS). Dal 1998 alla primavera del 2000 fu a capo dello staff dell’allora presidente del Consiglio dei ministri Massimo D’Alema. Ha fondato ed è stato editore del quotidiano Il Riformista.

Il Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova è stato un elemento di congiunzione tra giovani provenienti da tutta la provincia, grazie alla condivisioni di interessi e arti: per questo, l’associazione degli ex alunni del liceo, organizza iniziative che rientrano nel progetto di offrire a tutti i soci, di oggi e domani, l’opportunità di ritrovarsi e riscoprire, insieme, la potenzialità dei benefici di essere comunità.

L’evento sarà l’occasione per continuare il tesseramento all’associazione: tutte le informazioni su www.alumnimariecurie.it.