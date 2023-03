Il Trio Eidos in concerto al Teatro Massimo di Pescara

Venerdì 17 marzo 2023, i tre giovani musicisti si esibiranno a Pescara per la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 17 marzo 2023, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il concertodel Trio Eidos, trio composto da Francesco Mardegan al violino, Stefano Bruno al violoncello e Giulia Loperfido al pianoforte. Il concerto è il terzo appuntamento realizzato in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena. I tre musicisti interpretano un programma di musiche di Rachmaninov, Capogrosso e Dvorak.

Fondato nel 2020, il Trio Eidos si afferma in breve tempo come formazione emergente nel panorama cameristico nazionale. Nel 2022 è vincitore del bando “AMUR per i nuovi talenti” indetto dal Comitato AMUR, grazie a cui entra come ensemble in residenza per il successivo biennio nel progetto di circuitazione concertistica nazionale sostenuto da molte fra le principali istituzioni musicali d’Italia. Nel novembre dello stesso anno è inoltre il primo ensemble selezionato dalla De Sono Associazione per la Musica come vincitore della nona edizione del prestigioso Premio Renzo Giubergia, riconoscimento conferito ogni anno in sostegno di un giovane astro nascente del concertismo internazionale.

Nel 2021, il Trio Eidos è vincitore assoluto della XXV edizione del Concorso Strumentistico “Città di Giussano” e del Concorso Nazionale “Borsa di Studio Trio Pakosky” a Piacenza. Viene inoltre selezionato dalla Società dei Concerti di Parma come vincitore del contest “Mu.Vi. 2021”.

Il trio si esibisce in concerto in collaborazione con prestigiose Associazioni musicali italiane tra le quali si ricordano l’Accademia Filarmonica Romana, l’Associazione Amici della Musica di Firenze, la Fondazione W. Walton a Ischia, il Festival Pontino a Latina, la Società Umanitaria dei Concerti di Milano, l’Accademia degli Sfaccendati ad Ariccia, l’Oratorio del Gonfalone a Roma, il Festival “Classiche Forme” a Lecce, il Viotti Festival a Vercelli, l’Associazione AMA Calabria.

Nell’estate 2022, i tre musicisti eseguono il Quartetto op. 60 di J. Brahms insieme al M° Bruno Giuranna nell’ambito del Festival Virtuoso e Belcanto a Lucca e successivamente del Chigiana International Festival & Summer Academy “From Silence” a Siena.

Dall’ottobre del 2020, il Trio Eidos intraprende il Biennio di Perfezionamento in Musica da Camera nell’ambito dell’Avos Project, sotto la guida del Quartetto Avos. Ha frequentato Masterclass con docenti quali Andrea Lucchesini presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Pieter Wispelwey e Johannes Leertouwer presso il Conservatorium van Amsterdam, il Trio di Parma e Marco Rizzi presso l’Accademia Perosi di Biella. Nell’estate del 2021 è ammesso al Corso di Perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Chigiana a Siena nella classe del M° B. Giuranna. Attualmente il trio si perfeziona con il M° B. Giuranna a Cremona presso l’Accademia W. Stauffer.

Biglietti

Il concerto, organizzato all’interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM, si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento con la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è per giovedì 23 marzo 2023 con il concerto di Manuel Barrueco, uno dei protagonisti più importanti ed autorevoli del panorama internazionale della chitarra classica.