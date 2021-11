“Il sentiero della memoria” domani a Pietransieri: il programma

ROCCARASO – Domenica 21 Novembre 2021 alle ore 9.30, presso Pietransieri, frazione di Roccaraso (AQ), avrà luogo l’evento “Il sentiero della memoria”, in occasione dell’anniversario del tragico eccidio dei Limmari.

Escursione narrata a Pietransieri | Bosco di Limmari Tra storie di guerra e resistenza umanitaria a cura di Camminare in Abruzzo, CuntaTerra e Compagni D’Avventura con Camillo Chiarieri | guida turistica e narratore, Marcello Sacerdote | attore, contastorie e musicista popolare e Francesca Mastromauro | guida AMM.

Questa volta appuntamento a Pietransieri, frazione del comune di Roccaraso (AQ), per incamminarci insieme sul sentiero della memoria, narrando di fatti e accadimenti veri che ci riporteranno ai giorni della Seconda Guerra Mondiale. Fu proprio il 21 novembre, nel 1943, che nei casolari di località Limmari, nelle campagne intorno a Pietransieri, si svolse uno degli eventi più drammatici di quel tempo. I nazisti occupanti, al culmine di un’escalation di tensioni e soprusi, compirono un’atroce esecuzione di massa ai danni della popolazione locale, che costò la vita a ben 128 civili, gente semplice che viveva coltivando la terra e allevando bestiame.

In occasione dell’anniversario di quel doloroso quanto importante giorno, realizzeremo un’escursione narrata che ci porterà nei luoghi dove passò il fronte bellico nel 1943 e poi tra i casolari di Limmari (zona oggi denominata Valle della Vita), attraverso storie molto umane che parleranno di guerra, resistenza, solidarietà, oppressione e libertà. Fra racconti popolari e testimonianze, musica e canti tradizionali ispirati al contesto, cronache e narrazioni storiche, immersi nella bellezza dei paesaggi e della natura circostante. Un viaggio emozionante e significativo nell’autunno abruzzese, per rinsaldare i fili di una memoria fondamentale, che possa aiutarci a rinnovare la consapevolezza del passato e la fiducia in un futuro migliore.

SCHEDA TECNICA

Difficoltà: T

Dislivello complessivo: circa 100 m

Percorso complessivo: circa 5 km

Pur non presentando il percorso particolari difficoltà tecniche, raccomandiamo l’iscrizione solo a chi è in buone condizioni fisiche e in grado di percorrere senza difficoltà medie distanze.

Attrezzatura: Sono necessarie scarpe da trekking o con suola rinforzata, perché il terreno potrebbe essere scivoloso. Si consiglia abbigliamento comodo a strati e indumenti caldi, anche per basse temperature, con giacca impermeabile e cappello. Zaino da escursione con acqua (almeno un litro), pranzo al sacco e indumenti e scarpe di ricambio. Bastoni da trekking se si è soliti usarli.

L’escursione sarà effettuata completamente all’aperto e in ottemperanza alle normative attualmente vigenti il contenimento e la prevenzione del COVID-19. Prenotazione obbligatoria.

PROGRAMMA

Ore 9.30 – ritrovo presso il Bar “Maracanà” di Pietransieri di Roccaraso (AQ)

Ore 9.45/10.00 spostamento attacco sentiero e partenza escursione narrata

Pranzo al sacco in Natura

Ore 14.30/15.00 ritorno a Pietransieri

Ore 15.30 fine escursione e saluti

COSTO

€ 30,00 a persona

La quota comprende accompagnamento, spettacolo di narrazione e musica popolare e l’assicurazione RCT

INFO E PRENOTAZIONI

info@compagnidavventura.it – 392.111.29.34 – 327.149.08.11

info@camminareinabruzzo.it –

Francesca 335 7589738 –

Luca 328.331.06.02

Online http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/