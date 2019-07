“Il Principe Azzurro dell’Adriatico” al porto di Pescara: ecco quando

Dal 26 al 29 luglio al via l’evento di Promozione del Pesce Azzurro a Marchio di Qualità realizzato dall’Organizzazione dei Produttori ABRUZZO PESCA

PESCARA – Si è svolta questa mattina ore 11 la Conferenza stampa per l’avvio l’evento di Promozione del Pesce Azzurro a Marchio di Qualità “Il Principe Azzurro dell’Adriatico” prodotto locale dell’O.P. ABRUZZO PESCA. Dal 26 al 29 luglio presso il Porto di Pescara, Via Raffaele Paolucci, in occasione Festa di S. Andrea a partire dalle 19.00 si potranno degustare primi piatti a base di pesce azzurro, l’evento sarà accompagnato da proiezioni video, laboratori informativi e educativi per bambini e adulti, esperti del settore e ogni sera intrattenimento musicale. Gusto e divertimento garantiti.

Realizzata dall’Organizzazione dei produttori ABRUZZO PESCA Soc. Coop., con l’obiettivo di promuovere il Pesce azzurro in collaborazione con la Partners in Service Srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche.

O.P. ABRUZZO PESCA è un’ organizzazione di produttori del Medio Adriatico riconosciuta dal MIPAAFT, il Presidente è Carla Massetti ha sottolineato come l’iniziativa abbia l’obiettivo di promuovere il consumo del pesce azzurro prodotto locale dell’OP, attraverso eventi di informazione e divulgazione rivolti ai consumatori per educarli a comprendere e riconoscere il prodotto locale dell’OP

Obiettivo dell’O.P. ABRUZZO PESCA è quello di gestire la promozione e commercializzazione dell’intero pescato a Marchio di Qualità “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19 sarà aperto lo stand gastronomico, dove è possibile gustare eccellenze marinare a base di pesce azzurro, pescato fresche in Adriatico, preparate e servite nei modi tipici dai Pescatori dell’O.P. ABRUZZO PESCA.

CALENDARIO EVENTI

Quest’anno il calendario è più che mai ricco di eventi ed intrattenimenti per tutte le età: per i più piccoli tutte le sere dalle ore 18.30 alle 21.30, nell’Area eventi di Promozione del Pesce Azzurro il laboratorio didattico “Il Gioco del Principe azzurro””, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età (attività consigliata a bambini dai 4 a 12 anni), in presenza di educatori qualificati del CEA; dalle ore 20.30 – 21.00, proiezione video realizzati O.P. ABRUZZO PESCA.

Nelle serate di Sabato 27 luglio, Domenica 28 luglio e Lunedì 29 luglio, alle ore 18.30 – 20.30 sarà presente come esperto del settore la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini che illustrerà il prodotto certificato dell’O.P. e l’importanza del consumo del pesce azzurro.

Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare della pesce azzurro, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc.

L’intento dei Laboratori didattici/informativi, curati dalla Partners In Service srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche è abituare i bambini al consumo del pesce azzurro portandoli a scoprire che sono buone e fanno bene, ma che racchiudono tante curiosità da scoprire per un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente. “Il pesce azzurro fa bene alla salute perché ha un alto valore nutritivo dovuto al suo elevato contenuto proteico e vitaminico, perché, più di tutti gli altri pesci è ricco di selenio, fosforo, vitamine E e B e soprattutto di omega 3 e omega 6, grassi polinsaturi che hanno un benefico effetto su cuore ed arterie. I grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6) non vengono prodotti dal nostro corpo, quindi è necessario introdurli con gli alimenti, ecco perché si dovrebbe mangiare pesce azzurro almeno 1 o 2 volte alla settimana, in linea con la Dieta Mediterranea e i principi della Piramide Alimentare, facendo attenzione alla cottura poiché i grassi polinsaturi si deteriorano facilmente alle alte temperature – sottolinea la Biologa Nutrizionista dott.ssa Barbara Zambuchini, Partners in Service Srl, Centro di Educazione Ambientale CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche.

Saranno distribuite in modo gratuito le ricette a basa di pesce azzurro realizzate ad hoc dall’ dell’O.P. ABRUZZO PESCA.

Inoltre Sabato 27, Luglio ore 19:00 -20.00 Tavola rotonda #pesceazzurroinadriatico Pesce Azzurro in Adriatico nuovi scenari: quote (UE), organizzazione di produttori, valorizzazione del prodotto presso Palco Mercato Ittico , Vi.le Giuseppe Verdi, Porto di Pescara.

Interverranno esperti di settore,

Pres. Centro Studi Cetacei ONLUS Vincenzo Olivieri,

Direttore Flag Costa di Pescara, Andrea Mammarella,

O.P. Abruzzo Pesca, Vincenzo Crescenzi,

Partners in Service, Srl Barbara Zambuchini

Il pesce azzurro costituisce, ora come nel passato, anche una fonte di sviluppo di microeconomie locali che da sempre sono legate alla tradizione marinara, per questo si è pensato alla suggestiva location del Porto di Pescara festa di Sant’Andrea.