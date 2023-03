Il Prefetto Di Vincenzo ringrazia il Colonello Caputo e la GdF Pescara

PESCARA – “Grazie al Colonnello Caputo e alle Fiamme Gialle di Pescara, per la brillante operazione condotta con il prezioso coordinamento della Direzione distrettuale Antimafia de l’Aquila alla quale va esteso il mio ringraziamento, contro i business della mafia foggiana, che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari personali e al sequestro di beni per 2 milioni di euro.

L’operazione messa in atto è la testimonianza della professionalità e della dedizione delle forze di polizia a tutela della sicurezza e dell’economia legale di questo territorio, sia sul piano della prevenzione amministrativa, come testimoniato anche dalle interdittive antimafia adottate per la prima volta a Pescara dalla Prefettura, sia su quello dell’attività di contrasto e investigativa.

La prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali costituiscono, infatti, obiettivi prioritari, per i quali è massima l’attenzione in questo territorio da parte della Prefettura e delle Forze di Polizia”. Con queste parole il Prefetto di Vincenzo ha sottolineato l’importanza dell’operazione odierna della Guardia di Finanza.