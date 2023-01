GISSI – La scrittrice abruzzese Valeria Masciantonio, al secondo titolo con la casa editrice Ensemble, parlerà de Il padre di Roccaluna domenica 22 gennaio alle ore 17.00 presso il Museo Storico-Etnografico di Gissi (CH), in via don Luigi Sturzo 13. La relatrice sarà Daniela Nanni, vicepresidente dell’Associazione Culturale Lu Quart da Pit e sono previsti anche i saluti del Sindaco di Gissi, Agostino Chieffo.

Il padre di Roccaluna, uscito in anteprima nazionale lo scorso dicembre per la Fiera Più Libri Più Liberi di Roma è un romanzo coinvolgente e ispirato, in cui si racconta con maestria la complessità del rapporto padre-figlio, tra protezione e conflitto, amore e odio, verità, maldicenza e malattia. Il tutto con sullo sfondo un Abruzzo materico ma incantato, nei cui boschi si possono ancora incontrare gli spiriti. La bella penna dell’autrice Valeria Masciantonio è stata apprezzata già nel suo romanzo precedente (Donne di gesso, Ensemble) e questa seconda prova autoriale ha, nel giro di pochissimo tempo, ottenuto diversi e importanti riconoscimenti; Il padre di Roccaluna, infatti, è stato segnalato, tra l’altro, come libro del giorno nel corso della trasmissione di Radio RAI 3 Fahrenheit.

Il padre di Roccaluna di Valeria Masciantonio

Lucio era emigrato dall’Abruzzo perché le chiacchiere del paese lo avevano costretto. Eppure, a stare lontano da Roccaluna ci soffriva; lontano dalla moglie Clara e da Lorenzo, quel figlio che non gli somigliava, come dicevano tutti con malizia. Dopo una vita di incomprensioni e sospetti, Lucio e Lorenzo smettono di parlarsi del tutto. Quando Clara muore, padre e figlio saranno costretti ad affrontare i pettegolezzi del paese sul loro conto e a guardarsi direttamente in faccia per la prima volta, alla ricerca di improbabili somiglianze.

Tra protezione e conflitto, amore e odio, verità e maldicenza, Valeria Masciantonio, alla sua seconda prova narrativa, ci racconta con maestria la complessità del rapporto padre-figlio in un romanzo coinvolgente e ispirato. Dopo il successo editoriale del suo primo romanzo Donne di Gesso (Ensemble 2019) – che nel 2023 uscirà in seconda edizione – Valeria Masciantonio ritorna a parlare di “uomini e donne di famiglia” e del suo caro Abruzzo, in cui la contemporaneità tarda ancora ad arrivare.