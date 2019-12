“Il Natale dei poeti”, letture in versi oggi a Treglio

TREGLIO (CH) – Domani, domenica 15 dicembre, alle 18.00, in C.da San Giorgio, 86/A, a Treglio, appuntamento prenatalizio della Rassegna letteraria “Gli Appuntamenti di Villa Sirena” con l’incontro dal titolo Il Natale dei poeti: letture in versi di autori abruzzesi. Gli autori partecipanti si avvicenderanno nella lettura di componimenti poetici, propri o altrui, a tema natalizio o a tema libero, in lingua o in dialetto.

Saranno presenti: Rolando D’Alonzo, Maria De Ioannon, Sandro De Nobile, Valeria Deriard, Giovanni Di Guglielmo, Alessio Vittorio Di Meco, Luca Dragani, Giuseppina Fazio, Nicoletta Fazio, Irene Giancristofaro, Bruno Montefalcone, Remo Rapino, Paolo Massimo Rossi, Marina Simone, Antonio Spadano, Gianni Totaro, Dante Troilo, Giusi Zulli Marcucci.

Seguirà, infine, un piccolo brindisi per lo scambio degli auguri. L’ingresso è libero.

L’intera rassegna “Gli Appuntamenti di Villa Sirena”, organizzata dall’agenzia di scrittura, servizi editoriali e ufficio stampa Scribo, è patrocinata dal Comune di Treglio e sponsorizzata dalla cantina Eredi Legonziano.