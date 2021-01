Il mio Presepe Giulianova e dintorni: i vincitori del 1° concorso

GIULIANOVA – In conclusione la Pro Loco Giulianova, e la stessa Unione delle Pro Loco della provincia di Teramo, soddisfatti per i risultati oggi conseguiti nei reciproci e paralleli Concorsi, motivati a proseguire hanno già in mente ulteriori idee, migliorie da inserire in una prossima edizione, per rendere il tutto ancora più stimolante alla partecipazione per i territori e i quartieri.

I promotori si congratulano con:

1) Antonio Tempera del Quartiere Lido con 392 voti

2) Fabrizio Mancini del Quartiere Villa Pozzoni con 318 voti

3) Francesco Tarea dell’Annunziata con 198 voti

Gli ultimi ringraziamenti da parte della Pro Loco Giulianova Vivere il mare:

“Ringraziamo la presenza del gruppo delle Pro Loco della provincia di Teramo, dove a seguito di uno scambio di idee è nato il progetto collettivo del Concorso Fotografico sui Presepi e dove ha fatto i suoi primi passi.

Si ringraziano tutti i cittadini partecipanti al Concorso, che con l’invio delle loro immagini hanno permesso alla Pro Loco Giulianova di diffondere un pizzico di atmosfera natalizia in più sul territorio, nei quartieri, dando anche la possibilità a Giulianova e dintorni di esser rappresentata a livello provinciale e regionale.

Si ringrazia l’impegno dei quartieri che hanno subito capito e risposto con lo spirito giusto, offrendo la propria collaborazione al passa parola del Concorso Fotografico “Il mio Presepe Giulianova e dintorni” 2020.

Ringraziamo tutte quelle persone che hanno compreso il fine di ciò che è stato proposto e realizzato, e di aver giocato con noi votando i Presepi in gara”.