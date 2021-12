“Il maiale, simbologia e storia”, Nicolino Farina presenta il libro a Campli

Appuntamento domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17,30 presso la Sala Consiliare in Piazza V. Emanuele II con la presentazione del libro

CAMPLI – L’Associazione “Memoria e Progetto onlus, unitamente all’Amministrazione di Campli, organizza a Campli, domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17,30, la presentazione del libro “Il maiale, simbologia e storia” e del mazzo di carte da gioco “Il maiale” entrambi di Nicolino Farina, pubblicati da Artemia Nova Editrice.

Libro e carte da gioco sono patrocinati da “7bello Cartagiocofilia Italiana APS”, l’Associazione di Brescia che annovera i maggiori collezionisti ed esperti di carte da gioco in Italia. Sul libro è presente la presentazione dell’Avv. Gustavo Orlando-Zon, Presidente dell’associazione bresciana.

«La storia della presenza del maiale nella cultura e nella letteratura occidentale, ci fornisce un elemento importante per una riflessione: l’uomo da sempre, si è posto in atteggiamento interlocutorio con il maiale, perché esso reca in sé una concentrazione simbolica estremamente complessa, che ne sottolinea, di volta in volta, gli aspetti positivi o quelli negativi. Questa complessa e sfaccettata valenza allegorica rende spesso il maiale un valido alter ego simbolico dell’uomo».

La pubblicazione è anche ricca di illustrazioni che testimoniano come nell’arco della storia l’immagine del maiale abbia accompagnato significativamente la vita dell’uomo. Il mazzo di carte da gioco “Il maiale” dedicato interamente al nobile animale è il solo su questo tema mai realizzato con unico protagonista presente su tutte le tessere come metafore di vizi e virtù dell’uomo.

All’evento saranno presenti:

Federico Agostinelli, Sindaco di Campli

Melissa Galli, Assessore alla Cultura

Roberto Ricci, Presidente dell’Associazione “Memoria e Progetto”

Elso Simone Serpentini, critico letterario e scrittore che dialogherà con l’autore

Roppoppò, il cantastorie che eseguirà alcuni brani legati alla tradizione di S. Antonio Abate e del maiale.

Saranno assicurate le misure di sicurezza anticovid. È consigliabile la prenotazione 0861.5601207