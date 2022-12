“Il giardino”, laboratori in villa: al via l’iniziativa a Castelnuovo Vomano

Il progetto è patrocinato e sostenuto dal Comune di Castellalto con Opera Sante de Sanctis e Fattoria Sociale Villa Irelli

CASTELNUOVO VOMANO – Da una proposta progettuale presentata al Comune di Castellalto da Opera Sante de Sanctis è nato l’incontro di intenti e desideri comuni tra l’Istituzione, nella persona dell’Assessore Sara Picone, e l’associazione storica attiva da anni sul territorio provinciale.

Un’ iniziativa approvata dall’Ente sopracitato che, mediante la destinazione di fondi, ha voluto compartecipare rendendo il servizio gratuito per le famiglie con un figlio con disabilità residenti nel Comune di Castellalto.

Le attività inizieranno sabato 14 gennaio 2023 e continueranno fino a giugno per 13 appuntamenti, tutti di sabato dalle 15 alle 17.

“Ho voluto portare avanti, insieme all’Amministrazione, questo progetto e renderlo completamente gratuito alle famiglie del nostro territorio proprio per l’esigenza forte di queste ultime che nella giornata del sabato sentono più che mai il bisogno di avere attività organizzate e utili per i propri figli, spesso non inclusi in altre iniziative. Credo che “Il Giardino” sarà l’ambiente idoneo per poter supportare e rendere più autonomi i bambini” afferma l’Assessore Sara Picone.

“Il Giardino- Laboratori in Villa” sarà uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini con disabilità dai 6 ai 13 anni che potranno trascorrere insieme il sabato pomeriggio negli ampi spazi verdi della Fattoria Sociale Villa Irelli sperimentando numerose attività.

Le famiglie saranno accolte da personale qualificato che lavoreranno con i bambini in rapporto 1:1 e saranno accompagnati alla scoperta di laboratori socio- ricreativi- educativi: attività motoria- sportiva, attività ludica, laboratori artistici, laboratori per le autonomie, cucina, ortoterapia e avvicinamento agli animali.

Il rapporto individuale operatore- bambino garantirà la qualità dell’intervento proposto rispettando la specificità del bambino con i propri interessi, bisogni e competenze.

“L’obiettivo è quello di sviluppare e potenziare le abilità funzionali e relazionali e lavorare sull’inserimento sociale e scolastico” afferma il Presidente di Opera Sante de Sanctis Dott. Marco Valerio de Sanctis. L’appuntamento è per mercoledì 14 dicembre 2022 dalle 15 alle 19- presso la Fattoria Sociale Villa Irelli in Via Nazionale 296 Castelnuovo Vomano- per l’Open day in cui tutti gli interessati potranno richiedere informazioni ed eventualmente procedere con l’iscrizione.

Il progetto è gratuito per le famiglie residenti nel Comune di Castellalto ma aperto a tutti colori che vorranno partecipare.

Per avere informazioni si può chiamare il 345 2351228 o scrivere a operadesanctisabruzzo@gmail.com, per i residenti nel Comune di Castellalto chiamare il 0861 444222 o scrivere a servizisocialieistruzione@comune.castellalto.te.it