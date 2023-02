“Il gatto con gli stivali” in scena al Teatro Fenaroli Lanciano

LANCIANO – Domenica 19 febbraio 2023 alle 17 nuovo appuntamento con il cartellone di teatro ragazzi, a cura dell’Associazione Cantiere di Illusioni, e inserito nella Stagione Teatrale 2022/2023 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma “Il gatto con gli stivali” per la regia di Mario Fracassi, presentato da Fantacadabra di Avezzano.

La storia, nota a tutti per la sua trama, viene vissuta sul palco come uno scherzo leggero e irridente, con tanti effetti comici amplificati dai personaggi coinvolti in un viaggio fantastico. L’originalità del progetto sta nell’aver riletto questa fiaba alla maniera delle maschere e della Commedia dell’Arte che porterà alla fine il pubblico dei più piccoli, grazie al trionfo della bizzarria e del gioco, a salvare la Principessa.

Biglietto unico € 10 – In vendita sul circuito Ciaotickets.com – Info 338-3287101