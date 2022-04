“Il Falconiere dei re”, il romanzo storico di Ornella Albanese

GIULIANOVA – Il 15 marzo è uscito in libreria il romanzo storico “Il falconiere dei re”, dell’autrice abruzzese Ornella Albanese, per la collana Mondadori Oscar Bestsellers.

Il romanzo narra le vicende dell’imperatore Federico II e dei suoi figli Corrado, Manfredi ed Enzo. Il giovane uomo che unisce i destini di questi personaggi è Matthias, un falconiere che ha raccolto le ultime parole dell’imperatore sul suo letto di morte, a Florentinum. Dopo la scomparsa di Federico, Matthias dedicherà la propria vita ai suoi figli e sarà testimone dei loro momenti di gloria e di tragedia. Un lungo viaggio lo porterà, insieme con la nobile Lucretia di Torre Ventosa, a passare dall’Abruzzo. Insieme percorreranno il tracturus magnus, diventato via di fuga per chi vuole lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra, fino al monastero di Santa Maria in Montesanto. Castel Manfrino, nel territorio comunale di Valle Castellana in provincia di Teramo, sarà il magnifico scenario di uno dei momenti più significativi del romanzo. L’autrice ha raccolto la testimonianza di Dante a proposito del luogo di sepoltura di Re Manfredi di Svevia in Abruzzo.

Ornella Albanese, nativa di Giulianova, vive e lavora a Bologna ma trascorre i mesi estivi in Abruzzo. Ha al suo attivo sedici romance storici per la collana I Romanzi Mondadori. La sua produzione è varia, ma privilegia gli storici medievali. Ha scritto infatti due thriller storici per Fanucci Leggereditore (L’anello di ferro e il pluripremiato L’Oscuro mosaico), e infine Il sigillo degli Acquaviva per Leone editore, romanzo che racconta le origini della famiglia Acquaviva ricreando la Valle Castellana (Teramo) ai tempi del medioevo e dando vita ai suoi antichi feudatari.