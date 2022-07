GIULIANOVA – Sarà presentato martedì 19 luglio, alle 21.15, sulla storica terrazza di Palazzo Bindi, sede della Biblioteca e Pinacoteca “Vincenzo Bindi”, “Il falconiere dei re”, il nuovo romanzo di Ornella Albanese edito da Mondadori per Oscar Bestsellers. Si tratta di un romanzo storico, perfetto nella ricostruzione dei dettagli, appassionante per la trama ricca di azione e colpi di scena, con al centro Matthias, falconiere e figlio illegittimo di Federico II. Sullo sfondo gli intrighi e le lotte per la successione che si scatenarono alla morte dell’imperatore e un viaggio che dalla Puglia, attraverso l’Abruzzo, arriva fino a Bologna. Penna amatissima del romance, Ornella Albanese torna alla narrativa storica di ambientazione medievale con un romanzo indimenticabile. Accuratissimo nella ricostruzione degli eventi storici, “Il falconiere dei re” è un romanzo avvolgente e ricco di colpi di scena, che restituisce tutto il fascino e il mistero di uno dei momenti cruciali della storia italiana. Dialogheranno con l’autrice, il direttore Sirio Maria Pomante e il giornalista Walter De Berardinis. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria dei falconieri Giovanni Granati e Athena Jtariuc.

“Il falconiere dei re”, presentazione del romanzo di Ornella Albanese a Giulianova ultima modifica: da