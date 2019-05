Il FAI e le acque d’Abruzzo, ultimo incontro a Pescara

Si svolgerà il prossimo giovedì 9 maggio 2019 presso la Sala Figlia di Iorio, Palazzo della Provincia. Relatore dell’incontro sarà il prof. Andrea Rosario Staffa

PESCARA – La Delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Pescara con il patrocinio della Provincia di Pescara organizza per giovedì 9 maggio 2019 alle ore 17 l’ultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alle Acque d’Abruzzo a cura di Gianfranco Giancaterino con la partecipazione di accademici, esperti e tecnici.

L’appuntamento di giovedì, ospitato come di consueto nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, vedrà come relatore il prof. Andrea Rosario Staffa, Archeologo presso la Soprintendenza ABAP d’Abruzzo che tratterà il tema “Approdi e rotte marittime dell’Abruzzo fra antichità e alto medioevo”.

La conferenza è valida anche per l’esonero dal servizio e come ore di formazione per i docenti di ogni ordine e grado.