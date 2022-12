“Il Cuore nelle malattie autoimmuni”, corso gratuito a Teramo

TERAMO – L’associazione amici di Alessia di Teramo, associazione per la lotta alla miastenia gravis organizza per il giorno 11/12/2022 alle ore 17.00 presso parco Hotel Sporting Teramo un corso gratuito aperto a tutti sul rischio cardiovascolare nelle malattie autoimmuni.

Il corso dal titolo “il Cuore nelle malattie autoimmuni” sarà tenuto dalla dottoressa Sonia Delle Monache dirigente medico cardiologa della Asl Teramo, a seguire ci sarà un corso sulle manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree e tenuto dall’istruttore dottor Andrea Girelli e dottor Alessio Febo in collaborazione con il NurSind, a seguire il dottor e vice presidente croce verde Silvano Valente parlerà dell’importanza del volontariato e dei corsi di primo soccorso. In aula anche la dottoressa Fatima Parravano.

Come confermato dal dottor Andrea Zivelli, in occasione dell’incontro ci sarà una dimostrazione di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per laici e tecniche di manovre di disostruzione delle vie aeree su vittima adulta/ pediatrica, con possibilità di esercitazioni pratiche.

Le malattie autoimmuni, come sottolineato dalla dottoressa Delle Monache, aumentano il rischio cardiovascolare di almeno una volta e mezza, ma alcune lo fanno di più (tipo la sclerodermia, il LES e il diabete mellito di I tipo) e il rischio si triplica quasi nei soggetti più giovani, sotto ai 50 anni. Sembra che alla base ci sia lo stato infiammatorio che queste patologie causano e che rappresentano l’ eziopatogenesi comune delle malattie cardiovascolari. Intervenire precocemente ed efficacemente nelle malattie autoimmuni permette di evitare grave compromissione cardiovascolare, così come è fondamentale riconoscere i primi segni del suo coinvolgimento.

Grande la sensibilità della famiglia Ballone che ha sostenuto il corso mettendo a disposizione dell’associazione in maniera gratuita la sala convegni. Presenta la serata formativa Luisa Ferretti.

Informazioni al: 393 478 6988