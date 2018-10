Il Console dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ieri in visita nella Prefettura di Pescara

PESCARA – Ieri venerdì 5 ottobre 2018 il Console dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Sig.ra Gillian APFEL ha incontrato in Prefettura il Prefetto di Pescara, dr.ssa Gerardina Basilicata.

La visita si inserisce in un contesto di incontri organizzati dal Consolato americano finalizzati a illustrare i principali servizi consolari forniti ai cittadini statunitensi che a vario titolo si sono stabiliti o si trovano temporaneamente in provincia e a conoscere le modalità con cui operano le Autorità locali per addivenire a una proficua collaborazione tra i rispettivi uffici.

Hanno partecipato all’incontro il Sindaco di Pescara, il Presidente della Provincia, il rappresentante del Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Direzione Marittima, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso del cordiale incontro il Console ha sottolineato lo stretto legame che lega gli Stati Uniti d’America all’Italia e ha ringraziato le Autorità locali per l’accoglienza ricevuta e per l’attenzione che le stesse prestano ai concittadini americani che risiedono in questa provincia.

La visita è proseguita presso l’Amministrazione Provinciale e si è conclusa nel Palazzo di Città dove il Console ha ricevuto il saluto del Sindaco, avv. Marco Alessandrini, e del Consiglio Comunale, riunito per i lavori consiliari.

Nell’occasione, i funzionari dell’Ambasciata hanno incontrato in Prefettura i concittadini americani residenti in questa circoscrizione consolare.