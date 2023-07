I Solisti Aquilani in concerto a L’Aquila e Riga per un progetto europeo

L’AQUILA – Doppio concerto per i Solisti Aquilani con il direttore francese Olivier Holt: domani, domenica 2 luglio, alle 18, nell’oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis, all’Aquila (ingresso libero) e martedì 4 a Riga, alle 19 nel museo Jews in Latvia alla presenza dell’ambasciatore italiano in Lettonia Alessandro Monti.

L’orchestra si esibirà in due appuntamenti inseriti nel progetto “Musica, guerra e pace in Europa 1922-2022” finanziato nel quadro del programma europeo Cerv – linea European Remembrance, assieme ad altri 26 enti e organizzazioni culturali provenienti da quindici Paesi membri e due Paesi extra UE (Ucraina e Bosnia ed Erzegovina).

La guerra è uno dei grandi temi della musica del ventesimo secolo. Il progetto vuole, nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, ricordare le conseguenze disastrose dei totalitarismi europei come autori di conflitti armati, genocidi come l’Olocausto e condividere con il pubblico europeo l’idea che la pace continentale non può basarsi solo sul mercato, ma anche su forti valori comuni di democrazia, libertà, unità, lotta al razzismo e all’antisemitismo.

La direzione artistica è di Maurizio Cocciolito.

Molto importanti anche le date previste per martedì 18 e domenica 30 luglio ai Cantieri dell’Immaginario dell’Aquila. Con la cantante e attrice tedesca, Ute Lemper, il primo incontro alla Scalinata di San Bernardino nel programma “From Berlin to Broadway”, con i Solisti Aquilani ci saranno Mario Corvini direttore e Vana Gierig al pianoforte.

Domenica 30 l’orchestra sarà diretta da Beatrice Venezi e avrà la partecipazione dell’attore Giorgio Pasotti, anche direttore artistico del Teatro stabile d’Abruzzo, come voce recitante in un omaggio a Gabriele D’Annunzio, a 160 anni dalla nascita. Lo spettacolo, una produzione dei Solisti, ha come titolo “Io ti veglierò. Io ti proteggerò” e sarà portato in scena giovedì 27 luglio a Taormina Arte lunedì 31 luglio al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.

I biglietti per il concerto di Ute Lemper sono già in vendita sul sito www.cantieriimmaginario.it

Info 0862 420369.

Questo il programma dei due concerti di domani e martedì 4 luglio:

I SOLISTI AQUILANI

OLIVIER HOLT, direttore

DANIELE ORLANDO, violino

Alexandre TANSMAN Triptyque

Karll Amadeus HARTMANN Concerto funebre per violino e archi (solista Daniele Orlando)

Bela BARTOK Divertimento