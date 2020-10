POPOLI – La consigliera comunale Vanessa Combattelli, rende noto che i laureandi di Popoli potranno discutere la propria tesi in Comune.Infatti considerata l’emergenza covid-19 e l’impossibilità per molti studenti di poter discutere la tesi in sede universitaria, ha portato in consiglio una proposta ad hoc per gli studenti in procinto di laurearsi.

Si legge nella nota di Combattelli:

È innegabile pensare a quanto importante sia un momento simile per qualsiasi studente dopo anni di studio ed impegno; la via telematica ha senz’altro permesso una maggiore efficienza dei processi, ma al tempo stesso ha limitato – per non dire mortificato, l’aspetto più schietto ed umano di tutti noi.

Senza dilungarmi eccessivamente, il senso della mia proposta segue la scia del principio già espresso in diversi comuni italiani: conferire ad un momento così importante della propria vita l’istituzionalità che esso merita e richiede, così da permettere a coloro che lo desiderano di poter incorniciare il raggiungimento dei propri obiettivi nella nostra sede.

La proposta è stata accettata di buon grado dal Sindaco e dal consiglio comunale, ci tengo a ringraziare l’ufficio preposto guidato da Paolo Villa che con molta celerità ha dato le disposizioni affinché ciò avvenisse.

Per il rilascio dell’autorizzazione, è necessario presentare istanza in carta libera tramite e-mail info@comune.popoli.pe.it, con indicazione delle generalità del richiedente della richiesta di eventuali attrezzature specifiche, della data ed ora della discussione della tesi di laurea almeno dieci giorni prima dell’evento.

Per maggiori informazioni invito gli interessati a consultare il sito del Comune.