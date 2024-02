I Campionati Italiani Indoor Corsa 2024 a Pescara: la presentazione

PESCARA – Per il secondo anno consecutivo l’Abruzzo e precisamente Pescara ospiterà i Campionati Italiani Indoor Corsa 2024 dopo il successo del 2023. Campionato che per la quinta edizione consecutiva sarà ospitato presso il Pattinodromo (ex-Gesuiti) Vi saranno i più forti atleti nazionali della disciplina in pista che si affronteranno in gare di velocità e che di fatto aprirà la stagione della velocità su rotelle.

La manifestazione è stata presentata in Comune, nella Sala Giunta, lo scorso 14 febbraio alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, del presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, del presidente del Comitato regionale FISR Giovanni Di Eugenio, dell’assessore allo sport del comune di Pescara Patrizia Martelli e del presidente ASD Pattinaggio Pescara Raffaella Giannini, organizzatrice dell’evento. Le foto sono a cura di Roberto di Blasio.

Le gare saranno suddivise in due weekend, come per la passata stagione e precisamente:

– da venerdì 16 a Domenica 18 febbraio spazio alle categorie Senior, Junior e Allievi (dai 15 anni in su)

– da venerdì 23 a domenica 25 febbraio si sfideranno le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi (anni 12-13-14) e al Trofeo Skate.

Saranno circa 1.200 (le iscrizioni sono ancora aperte) gli atleti che nei prossimi due fine settimana parteciperanno a Pescara al Campionato Italiano Indoor Trofeo Italia Skate 2024 che sarà ospitato nel Pattinodromo ex Gesuiti, il secondo miglior impianto della disciplina in Italia. Una manifestazione che la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha affidato alla ASD Pattinaggio Pescara e che si annuncia un po’ come la prova generale per i Mondiali di settembre prossimo che avranno il proprio Villaggio proprio tra Montesilvano e il capoluogo adriatico con 12mila partecipanti.

“Pescara ha saputo investire sui propri impianti – ha rimarcato il sindaco Masci – e oggi può avere l’ambizione e ha di fatto la capacità di ospitare eventi sportivi del calibro dei Campionati nazionali di pattinaggio a rotelle indoor per aver realizzato, a fine anni ’90, con i fondi di Italia ’90, una struttura di livello come il Pattinodromo degli ex Gesuiti, oggi completamente riqualificata, ma che comunque in vent’anni ha sempre funzionato”. I numeri anche se parziali, poiché sono ancora aperte le iscrizioni per la seconda tornata di gare, hanno già stabilito un record con il superamento delle 1200 iscrizioni. Nella prima tornata di gara sono iscritti circa 500 atleti appartenenti a 90 società sportive provenienti da tutta l’Italia. Nel corso della manifestazione saranno assegnati 30 titoli di Campione Italiano Indoor M/F su varie tipologie di gara. La competizione si svolgerà nella pista di 175 metri con curve sopraelevate del Pattinodromo comunale Ex Gesuiti, uno dei migliori impianti coperti della Nazione. Parliamo del massimo evento indoor della stagione, con grandi numeri in crescita, ed è organizzato anche quest’anno dalla A.S.D. Pattinaggio Pescara, in collaborazione con FISR, Comitato Regionale FISR Abruzzo e con il contributo del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo. Il ringraziamento va anche al dirigente del Settore Sport Fabio Zuccarini per aver mobilitato l’intero settore comunale al fine di garantire la massima ospitalità alla manifestazione”.

“I Campionati Nazionali – ha aggiunto il presidente D’Eugenio – saranno una sorta di prova generale dei World Skate Games, i Campionati mondiali, che anche l’Abruzzo ospiterà in sei sedi tra il 6 e il 22 settembre prossimi. Pensiamo che su 13 discipline ben 8 si terranno in Abruzzo e 2 su Pescara, il 21 e 22 settembre, ossia la corsa su 100 metri e la maratona e tra Pescara e Montesilvano verrà allestito il Villaggio dei Mondiali, che porterà almeno 12mila persone, con una ricaduta economica sul territorio straordinaria. E già nelle prossime settimane verranno costituiti i Comitati Organizzatori per coordinare l’organizzazione logistica dell’evento”.

“Il ringraziamento va alla Federazione che ancora una volta ha deciso di scommettere sulle capacità di Pescara – ha detto il Presidente Imbastaro – ed è evidente come lo sport sia un veicolo fondamentale per la promozione della città, dunque bene fanno Comune e Regione a investire sul comparto”.