“Hansel & Gretel”, spettacolo teatrale del centro diurno di Teramo

TERAMO – La mattina del 27 aprile 2023, alle 10.30, a Santa Maria Bitetto, andrà in scena uno spettacolo teatrale gratuito, ispirato alla favola dei fratelli Grimm “Hansel & Gretel”, a cura della “Senza Pensieri” una compagnia teatrale amatoriale creata da Nancy Fazzini con un cast di attori formato dagli utenti del “Centro Diurno” di Teramo e allestimenti e scenografie a cura degli stessi.

Lo spettacolo presentato da Enzo Delle Monache è stato strutturato da Nancy Fazzini che ormai da diversi anni collabora col Centro Diurno di Teramo in un progetto integrato di Musicoterapia. Lo spettacolo si fonda sui temi su cui i ragazzi hanno lavorato in questo percorso che sono la relazione ed il superamento delle paure, “ la mente, nostra più grande amica, arriva a diventare la peggior nemica e non è facile combatterla ogni giorno” queste le parole di Nancy Fazzini di “Attori Senza Sipario”, che è attualmente impegnata insieme alle artiste Sara Palladini (fonte di chiara ispirazione che aveva già avuto modo con altri gruppi di lavorare sulle paure) e Ilenia Molinis in uno spettacolo sulla malattia mentale “Stra-Vaganti”. Alla pièce parteciperanno l’Istituto Di Poppa di Teramo, il Milli ed altre scuole.

Per la rappresentazione si vogliono ringraziare gli operatori del Centro Diurno, sempre pronti ed in linea con le esigenze degli utenti, il terapeuta Luciano Di Gennaro, il direttore De Bernardis, la Dott.ssa Giordani, l’ex direttore Serroni, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Teramo Ilaria De Sanctis e l’Istituto Musicale Braga per aver reso possibile questo sogno che non vuol essere il termine di un percorso, ma l’inizio di un cambiamento.