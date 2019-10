“Halloween – The Villains Show” oggi a Pescara: ecco dove

In via Firenze, Corso Umberto, via Trento, via Cesare Battisti intrattenimento con grandi e piccini. Esibizioni e balli in Piazza della Rinascita

PESCARA – Giovedì 31 otttobre 2019 in occasione della giornata di Halloween il Comune di Pescara e l’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, propongono “Halloween – The Villains Show”, uno spettacolo unico nel suo genere. Previste quattro postazioni all’imbocco delle quattro vie principali (via Firenze, Corso Umberto, via Trento, via Cesare Battisti) con intrattenimento per adulti e bambini a tema Horror Disney con dieci personaggi del mondo dei cattivi, Pop corn, Zucchero filato, Palloncini scultura, Baby Dance, Animazione, Spettacoli, e inoltre l’esibizione dell’Accademia biancazzurra con i balli di Milena e le sue ragazze, per concludere lo spettacolo finale “The Villains Show” unico e inimitabile. Un evento studiato per i più piccoli è uno specolo che lascia a bocca aperta tutta la famiglia. Al termine i personaggi resteranno a disposizione per le foto. Andiamo a vedere di seguito il programma dettagliato.

PROGRAMMA

Ore 15.30 spettacolo di magia VIA FIRENZE

Photocall horror tema Disney con JAFAR (cattivo di Aladdin) e MALEFICA (cattiva della bella addormentata nel bosco)

Impianto audio

Postazione zucchero filato

Ore 16.30 spettacolo balloon man CORSO UMBERTO

Due animatori vestiti da scheletro e zucca

Postazione palloncini scultura

Baby dance

Ore 17.30 spettacolo di bolle VIA TRENTO

Due animatori vestiti da ragno e vampiro

Impianto audio

Postazione pop corn

Ore 18.30 spettacolo di bolas luminose e di fuoco VIA CESARE BATTISTI

Ore 19.30 esibizione e balli con Milena e le ragazze dell’Accademia biancazzurra PIAZZA DELLA RINASCITA

ORE 20 MUSICAL DEI CATTIVI DELLA DISNEY “THE VILLAINS SHOW”

9 cattivi della Disney per 30 minuti di vero spettacolo, con un’autentica scenografia. al termine dello spettacolo i bambini portanno fotografare il loro personaggio preferito e divertirsi con la baby dance in piazza della Rinascita.