Guardiagrele, incidente statale 81: scontro fra tre auto

Si è verificato questa mattina sulla Piceno Aprutina con traffico bloccato fino alle 11 circa. Restano rallentamenti

GUARDIAGRELE – Questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autovetture, sulla strada statale 81 “Piceno Aprutina” il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 171,400, nel territorio comunale di Guardiagrele, in provincia di Chieti. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per la gestione della viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Poco dopo le 10:30 il traffico si è sbloccato anche se permangono rallentamenti.