GSSI, nuovo bando per 41 borse di dottorato: come partecipare

Sono quattro i programmi internazionali: Fisica delle astroparticelle, Matematica, Informatica e Scienze regionali e geografia economica

L’AQUILA – Il GSSI – Gran Sasso Science Institute, ha aperto il nuovo bando per l’accesso al trentanovesimo ciclo del dottorato di ricerca. Le borse di studio a disposizione sono 41, distribuite in quattro programmi: dieci per il dottorato in Astroparticle Physics; undici per Mathematics in Natural, Social and Life Sciences (di cui una nell’ambito del progetto ERC CARDIOTRIALS – CARDIac simulations to run in-silicO clinical TRIALS), dieci in Computer Science e dieci per il dottorato in Regional Science and Economic Geography. La lingua ufficiale dei corsi è l’inglese.

La scuola dottorale dell’Aquila, sin dalla sua nascita avvenuta nel 2012, ha una forte vocazione internazionale. Attraverso una quotidiana collaborazione e interazione, gli studenti e i ricercatori del GSSI sperimentano un contesto in cui le contaminazioni tra i saperi e gli scambi multiculturali sono quotidiani. I dottorandi hanno così l’opportunità di accedere ad approcci innovativi ed a una conoscenza solida dei metodi di ricerca.

Il nuovo bando prevede una borsa di studio annuale lorda di 16.243 euro; alloggio nelle strutture del GSSI oppure un contributo sostitutivo, vitto e altri benefit. La domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente compilata in lingua inglese o italiana utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile sul sito web del GSSI all’indirizzo www.gssi.it/phd/. Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 2 maggio 2023 alle 15 (ora italiana) per il corso di Dottorato in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences (incluso il progetto CARDIOTRIALS). Per i corsi in Astroparticle Physics, Computer Science, Regional Science and Economic Geography la scadenza è fissata invece per il 30 maggio 2023 alle 15 (ora italiana).