Grand Tasting Vini d’Abruzzo 2022 a Vasto: ecco quando

Cinque giorni di degustazioni alla scoperta dell’Abruzzo enologico, tra bellezze naturali, cibo, cantine a palazzo d’Avalos con oltre 300 etichette

VASTO – Sarà palazzo d’Avalos a Vasto la prestigiosa location che l’8 giugno ospiterà oltre 120 giornalisti provenienti da tutto il mondo per il Grand Tasting Vini d’Abruzzo 2022. L’iniziativa del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo rientra nel più ampio programma di Abruzzo Wine Experience, che dal 6 al 10 giugno coinvolgerà gli ospiti italiani ed esteri in una serie di attività alla scoperta dei vini, dei territori e delle bellezze regionali.

L’8 giugno andrà in scena l’evento clou a palazzo d’Avalos, il Grand Tasting dei Vini d’Abruzzo, organizzato con la collaborazione del comune di Vasto, proporrà in degustazione le nuove annate di oltre 300 etichette, in rappresentanza di tutte le produzioni territoriali, dalle più conosciute a quelle meno famose ma emergenti, pronte per mercati di nicchia e palati raffinati e curiosi. Nel corso della giornata, un momento sarà dedicato alla premiazione del concorso giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di vino”, giunto alla sesta edizione e a quella di Montepulciano d’Abruzzo by the glass 2021 con la consegna dei premi ai due ristoratori giapponesi che hanno ottenuto i migliori risultati – di vendita del Montepulciano d’Abruzzo nel loro Paese – nel corso dell’omonima iniziativa organizzata dal Consorzio in Giappone nel mese di novembre 2021. In serata vi saranno delle cene speciali (ristoranti Essenza, L’Angolino da Filippo e La Scialuppa) dedicate al Cerasuolo d’Abruzzo che faranno da prologo dell’evento Art Bike & Run + Wine organizzato da Legambiente per il prossimo mese di settembre.

L’ultimo giorno, il 9 giugno, i giornalisti potranno conoscere il territorio abruzzese e qualche realtà locale grazie al tour Explore Abruzzo, che li porterà a vivere esperienze in tante diverse cantine.

“La proposta che facciamo quest’anno ai giornalisti specializzati invitati nell’ambito delle attività di promozione svolte dal Consorzio è particolarmente articolata. L’obiettivo è sempre quello di far comprendere agli opinion leader internazionali la straordinaria crescita del livello qualitativo dei vini d’Abruzzo. Seguiremo con i nostri ospiti quel filo conduttore che in Abruzzo lega vino, territorio, cultura, tradizioni, e che negli ultimi anni abbiamo messo a sistema nel progetto di marketing territoriale e turismo enologico che sta sempre più premiando e che è esplicitato nel progetto ‘Percorsi – Abruzzo Wine Experience'”, spiega il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Valentino Di Campli. Questo progetto è ora parte essenziale del nuovo ‘Modello Abruzzo’, che attorno a una forte identità regionale dei vini abruzzesi ne definisce una scala di valori facilmente comprensibile anche al consumatore estero, valorizzando nel contempo tutti i territori di produzione che rendono così sfaccettata l’Abruzzo dal punto di vista enologico.

“La promozione territoriale, per una regione come l’Abruzzo che pur molto piccola è un concentrato di bellezze naturali vicine fisicamente ma estreme nella loro manifestazione, che vanno dal mare all’alta montagna, dalla dolcezza delle coste ai boschi selvaggi dell’interno, è la strategia che più di ogni altra può dare il massimo valore al territorio, con un ritorno per i nostri produttori. Il successo crescente dei nostri vini, dagli storici Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo che compie quest’anno i suoi primi 50 anni di doc, al sempre più richiesto Cerasuolo, fino all’Abruzzo Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico e Villamagna, ci convincono che c’è ancora molto da fare ma siamo sulla strada giusta”, conclude Di Campli.