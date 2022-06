Gospel Afritalian Children Choir in concerto a Pescara: ecco quando

PESCARA – La forza e la bellezza della musica senza confini per vivere le bellezze del Parco di piazza Santa Caterina da Siena. L’assessore al verde pubblico e vice sindaco Gianni Santilli dà appuntamento alle 18.30 di domenica 26 giugno per una serata di sicuro fascino e divertimento.

«Ospiteremo – così Santilli – il Gospel Afritalian Children Choir, un ensemble formato da adulti e da bambini africani e italiani che nella musica vocale hanno trovato un elemento di socializzazione e di condivisione. L’evento è organizzato dall’Associazione L’Umana Dimora, in collaborazione con l’Associazione Genitori, Progetto Andrea e La Città dei Ragazzi, e con la Fondazione ANMIG, e gode del patrocinio del Comune di Pescara che crede convintamente in progetti come questo».

Il concerto gospel dell’Afritalian Children Choir, oltre a regalare momenti di sicuro e apprezzato svago, ha lo scopo di riportare i bambini e genitori a frequentare e a godere di quest’area verde cittadina, riappropriandosi di uno spazio che, come conclude Santilli, «è pensato per tutte le famiglie, anche quelle che si sono insediate da poco nella nostra città. Per questo confidiamo in una partecipazione numerosa. Naturalmente, l’ingresso al Parco di piazza Santa Caterina è libero».