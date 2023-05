Giulianova, sostituzione urgente del manto d’asfalto tratto nord della S16

GIULIANOVA – Inizieranno domani, giovedì 4 maggio, i lavori di messa in sicurezza del tratto di Statale 16 che va dall’incrocio con via Ippodromo al torrente Salinello. Si tratta di un intervento di somma urgenza reso necessario dalle conseguenze della pioggia che, negli ultimi tre giorni, è stata non battente ma insistente.

Il cantiere avvierà le operazioni nelle prime ore del mattino, ponendo in essere i consueti lavori di fresatura. Continuerà ad essere operativo nelle ore successive, anche nelle notti di giovedì e venerdì. Sabato sarà pronto il nuovo manto d’asfalto, così da permettere il passaggio senza sorprese del Giro d’Italia. L’acqua piovana com’è detto, ha imposto un intervento omogeneo e completo, non a macchia di leopardo. L’importo dell’opera è di circa 180.000 euro.