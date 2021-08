Giulianova, sostituiti due dossi in via dei Cedri [FOTO]

Previsti nuovi dissuasori e tre dispositivi Autovelox. Il Sindaco Jwan Costantini: “ L’amministrazione comunale continua a fare la sua parte per favorire la sicurezza stradale”

GIULIANOVA – Sono stati ultimati ieri, in via Dei Cedri, i lavori di ripristino di due dossi artificiali, inservibili ormai da anni. Si tratta di uno dei molti interventi che l’amministrazione comunale ha predisposto per incrementare il livello di sicurezza nelle strade urbane ed extraurbane. Dopo quelli in via dei Cedri, altri ne arriveranno. Dissuasori, ad esempio, saranno collocati in via Terracini e in località Case di Trento. Ai tre Autovelox già piazzati, inoltre, se ne aggiungeranno altrettanti, in siti giudicati di particolare rischio.

“Riteniamo fondamentale – commenta il Sindaco Costantini – dare il nostro contributo in materia di sicurezza stradale, scoraggiando la pessima abitudine dell’alta velocità nel centro abitato. Continueremo a posizionare Autovelox, dossi e dissuasori, venendo di sicuro incontro al diritto all’incolumità dei pedoni e alle esigenze della cittadinanza”.