Giulianova, la Scuola d’inglese “Helen Doron” intitolata a Stefania Seccia

Il Sindaco Jwan Costantini partecipa alla cerimonia, preceduta da una Messa officiata dall’ Arcivescovo di Lecce, già Vescovo d Teramo- Atri, Monsignor Michele Seccia.

GIULIANOVA – “Niente di splendido è stato mai raggiunto se non da coloro che hanno avuto il coraggio di credere che qualcosa dentro di loro fosse più forte delle circostanze”. Così è scritto sulla targa che è stata posta accanto alla porta d’ingresso della Scuola d’inglese “Helen Doron” in via XXIV Maggio, intitolata questo pomeriggio alla sua fondatrice, Stefania Seccia, a trenta giorni dalla scomparsa. La cerimonia dello scoprimento della targa è stata preceduta da una Messa officiata nella chiesa di San Pietro Apostolo dall’ Arcivescovo di Lecce, già Vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Monsignor Michele Seccia. A Giulianova vive ancora l’affettuoso ricordo della sua presenza, presenza che oggi ha significato molto, per la comunità e per le famiglia della giovane Stefania, moglie e mamma amatissima.

Alla cerimonia d’intitolazione erano presenti, tra gli altri, il Sindaco Jwan Costantini ed il parroco della Natività don Luca Torresi. Le parole e l’abbraccio dell’ Arcivescovo a Roberto e Sofia Lauro, ai loro cari, alla città, sono stati di grande conforto. Stefania Seccia è più che mai presente, nel pensiero, negli occhi e nella memoria di tutti. La sua scuola, gli amici, le persone che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene, custodiranno per sempre il segno luminoso del suo passaggio.