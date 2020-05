Giulianova, scuola: ecco come chiedere il rimborso libri 2019-2020

GIULIANOVA – Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri, gli studenti con residenza nel Comune di Giulianova e appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore ISEE in corso di validità non sia superiore a 15.493,71 euro.

I moduli di domanda sono disponibili all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di via Bindi n.4 (apertura: lunedì dalle ore 11.30 alle 13; giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; venerdì dalle ore 11.30 alle 13), nelle segreterie degli istituti scolastici o scaricabili dal sito istituzionale.

Il termine per la presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova, che deve essere firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale allegando la documentazione richiesta dall’Avviso, è fissato entro e non oltre il 06 giugno 2020.

Le istanze pervenute oltre la data della prima scadenza del 13 marzo 2020, sono ritenute ammissibili in graduatoria. L’Avviso è consultabile sul portale web del Comune di Giulianova.