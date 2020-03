Giulianova, sanificazione degli Uffici Comunali e Biblioteca Bindi

GIULIANOVA – Nell’ambito dei provvedimenti precauzionali tesi al contenimento del coronavirus si procederà, nelle giornata di oggi e domani, alla sanificazione urgente degli Uffici pubblici comunali e della Biblioteca “V. Bindi” di Corso Garibaldi, della sede distaccata di via Bindi, nonché degli uffici della Polizia Municipale siti in via Campo delle Fiere e del Segretariato Sociale inViale Orsini.

Si ricorda che, come disposto dall’ordinanza firmata ieri dal Sindaco Jwan Costantini, gli Uffici comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 15 marzo 2020, ad eccezione dei servizi demografici e di stato civile, in cui l’afflusso resta rigorosamente regolato dall’elimina code, mentre in sala di attesa non è ammessa la sosta di più di 8 persone insieme, in attesa di ulteriori disposizioni.

“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio della chiusura al pubblico degli uffici comunali – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – i nostri dipendenti sono comunque al lavoro e sentiamo il dovere di tutelare anche loro. Siamo quotidianamente in contatto con i vertici regionali e sanitari che monitorano la situazione in Abruzzo e siamo pronti a gestire ogni evenienza”.