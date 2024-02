Giulianova, riapertura temporanea del parcheggio di via XXIV Maggio

GIULIANOVA – A partire da giovedì 22 febbraio, il parcheggio di via XXIV Maggio potrà essere riaperto al pubblico utilizzo, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’area.

La decisione è stata presa, in accordo con la ditta esecutrice dei lavori, dopo un attento, recente sopralluogo. A motivare la temporanea sospensione dell’intervento di riqualificazione, il fatto che l’ attuale periodo stagionale, caratterizzato da basse temperature ed eccessiva umidità dell’aria, non consente di eseguire sull’intera superficie in calcestruzzo, in gran parte ripristinata con malte ad alte prestazioni, i processi di levigatura e di stesura della resina protettiva.

E’ stato deciso, dunque, di sospendere i lavori fino alla fine del mese di aprile e nel frattempo consentire l’uso del parcheggio al fine di ridurre i disagi segnalati. Verrà provvisoriamente ripristinata la segnaletica stradale nel rispetto della sicurezza e delle previgenti discipline di viabilità.