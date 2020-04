Giulianova, proseguono interventi di manutezione sulla Statale 16

GIULIANOVA – Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria che stanno interessando, in più punti, la Statale 16. Da due giorni gli operai sono al lavoro per ripristinare quelle parti di manto stradale da lungo tempo ammalorate. I primi interventi sono stati portati a termine nel tratto di via Turati, nei pressi della sede della Polizia Stradale, e stanno continuando lungo tutta la strada statale.

“Abbiamo approfittato della presenza del traffico assai ridotto di questi giorni per eseguire questi lavori di manutenzione straordinaria – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ritenuti assolutamente necessari per la tutela della pubblica incolumità. Ringraziamo l’Assessore Giampiero Di Candido e l’ufficio tecnico per il lavoro svolto, con impegno e celerità”.