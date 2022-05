Giulianova, ordinanza di Sicurezza Balneare estate 2022

GIULIANOVA – É stata emanata in data odierna dall’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova l’“Ordinanza di Sicurezza Balneare” per la stagione estiva 2022. Come noto, il provvedimento ha la finalità di regolamentare la balneazione e l’espletamento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e sul litorale dei comuni di Giulianova, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi e Silvi.

Tra gli elementi più rilevanti dell’Ordinanza si richiama l’obbligo, per tutti i Comuni gestori delle spiagge libere e per i titolari di strutture balneari, di garantire il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 4 settembre 2022.

La citata Ordinanza di Sicurezza Balneare, scaricabile alla sezione “Ordinanze” del sito web dell’Ufficio Circondariale Marittimo, è consultabile collegandosi al sito istituzionale: https://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova/.