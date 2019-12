Giulianova, operai al lavoro su via Colle San Massimo [FOTO]

GIULIANOVA (TE) – Sono partiti ieri, martedì 10 dicembre i lavori di rifacimento del manto stradale in via Colle San Massimo. Fin dalle prima ore del mattino, la strada che attraversa le colline giuliesi, ha visto all’opera gli operai e la visita al cantiere del Sindaco Jwan Costantini. Presto la via verrà restituita alla comunità che da tempo aspettava questi interventi di manutenzione straordinaria.

