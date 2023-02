Giulianova, nuovi eco-calendari per la raccolta porta a porta dei rifiuti 2023

Dal Primo marzo, inoltre, l’ eco-sportello sarà operativo non più nella sede del Kursaal ma nel Centro commerciale “I Portici”

GIULIANOVA – Gli uffici comunali del Servizio Ambiente rendono noto che tra giovedì 23 a sabato 25 marzo, sarà posto nella cassetta delle lettere di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, l’eco-calendario della raccolta differenziata dei rifiuti relativo ai mesi marzo/dicembre 2023. Le novità non sono molte, visto che i turni settimanali dei ritiri restano complessivamente invariati. Da sottolineare, però, il cambiamento apportato alla raccolta del vetro, che da marzo procederà per aree urbane. Si avverte inoltre che per il ritiro di pannolini, pannoloni e potature sarà necessario iscriversi presso l’eco-sportello. Anche coloro che per un disguido o un imprevisto non dovessero ricevere il calendario, possono richiederlo allo stesso ufficio, contattabile, per segnalazioni o chiarimenti, al numero 800701601. L’app Junker attivata da Diodoro Ecologia fornisce in ogni modo tutte le informazioni necessarie.

Importante infine sapere che l’eco-sportello lascerà il palazzo Kursaal e sarà operativo, a partire dal prossimo Primo marzo, nel Centro Commerciale “I Portici”, nei locali già sede della Protezione Civile. L’eco-calendario, indispensabile per un corretto conferimento dei rifiuti, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, ed accessibile al link: https://giulianova.iswebcloud.it/area_letturaNotizia/pagsistema.html