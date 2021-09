Giulianova, nuova veste per la rotonda di via dei Cedri

Al centro della rotatoria, l’antico faro rosso del molo sud, un’ancora storica e un’installazione artistica. Il Sindaco Jwan Costantini: “Un altro significativo tassello nella progressiva riqualificazione del quartiere”

GIULIANOVA – E’ stata inaugurata ieri alle 19, la nuova veste della rotonda di via dei Cedri. L’ingresso più a sud della città e che direttamente immette sul lungomare Rodi, può contare adesso su un caratteristico faro metallico accuratamente restaurato, un’antica ancora, una creazione artistica, un’illuminazione ad hoc. Erano presenti alla cerimonia il Sindaco Jwan Costantini, gli assessori Giampiero Di Candido e Marco Di Carlo, il consigliere Giulio Garzarella, il presidente del Comitato di quartiere Sandro Brandimarte. Reggevano le estremità del nastro Edoardo e Nicoletta, due piccoli residenti del quartiere Annunziata.

Alle 21, inoltre, in tanti hanno preso parte alla manifestazione che ha festeggiato la novità. Giuseppe Scimitarra e Lorenza Mastrilli hanno allietato, cantando, l’atmosfera; il viceparroco don Wilmer Arias ha impartito la benedizione.

“Dall’incontro con il quartiere in cui fu illustrato l’intervento – commenta l’assessore Di Candido – è trascorso un anno. Per le cose fatte bene, si sa, occorre pazienza. Oggi inauguriamo un’opera che ha avuto il sostegno e la collaborazione di molti e che qualifica ulteriormente questa area cittadina, periferica, ma solo geograficamente”.

Parole di soddisfazione anche dal Sindaco Costantini: “L’ Annunziata- afferma – sta crescendo nei mesi in termini di vivacità culturale e spirito propositivo. L’amministrazione partecipa con impegno a questo visibile progresso, venendo incontro alle esigenze di abbellimento, di funzionalità strutturale, di manutenzione, di riqualificazione urbanistica. La nuova rotonda testimonia tutto questo. Il faro ha circa 100 anni: ci piace vederlo qui, anello di congiunzione tra un glorioso passato marinaro e un futuro che promette davvero molto, per l’ Annunziata e per la città”.

Il presidente del Comitato di quartiere Sandro Brandimarte, che ha seguito da vicino l’iter progettuale e i lavori di realizzazione, non trattiene l’emozione. “E’ vero – dice – è stata una bella serata e una grande occasione per molti, che ancora una volta si sono ritrovati e insieme hanno fatto festa. Ringrazio tutti di cuore: l’amministrazione comunale, il direttivo dell’ente Porto e quello che l’ha preceduto, l’ex comandante dell’ Ufficio circondariale marittimo Claudio Bernetti e l’attuale, Daniela Sutera, la famiglia Sacconi che ha donato l’ancora, la Casa del Marinaio per la catena che completa l’arredo. La mia gratitudine va anche e soprattutto alla comunità dell’Annunziata che dimostra, ogni volta, di voler contare, a suo modo, in tutte le conquiste, grandi e piccole, che segnano e migliorano la vita del quartiere”.