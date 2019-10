GIULIANOVA – Nasce l’associazione benefica “Ronald Costantini”, intitolata allo storico fondatore della Polisportiva Amicacci. A voler diffondere e commemorare il suo operato grazie alla nascita di questa nuova organizzazione sociale, i suoi nipoti, tra cui il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, con l’intento di supportare associazioni già presenti ed operanti sul territorio provinciale e sostenere, con incontri ed iniziative, la ricerca sul melanoma, lo stesso male che purtroppo colpì Ronald Costantini, portandolo via alla giovane età di 33 anni.

La presentazione ufficiale dell’associazione avverrà nel mese di novembre, con una cena di beneficenza volta a raccogliere fondi per sostenere le spese per la trasferta dell’Amicacci a Bilbao, in occasione del Preliminary Round di Champions League, che vede la polisportiva di basket in carrozzina, grande protagonista insieme a tante compagini internazionali. Inoltre, in occasione della cena, avverrà la presentazione della squadra di quest’anno.