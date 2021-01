Giulianova, messa in sicurezza di dossi e rallentatori

GIULIANOVA – Si sta procedendo, in questi giorni, alla messa in sicurezza di tutti i dossi ed i rallentatori presenti sul territorio comunale, attraverso le operazioni di riverniciatura degli stessi secondo i protocolli.

“Un intervento di manutenzione assolutamente necessario – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che arriva dopo gli interventi già attuati sui cordoli, viene effettuato a circa vent’anni dall’istallazione dei dossi e dei rallentatori presenti sulle nostre strade. Importante non solo per ripristinare le condizioni di sicurezza ma anche per restituire un’immagine di ordine e pulizia alla città”.