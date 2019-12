Giulianova, interventi di pulizia: ecco dove

Previsti interventi di pulizia delle parti in marmo del Lungomare Monumentale e del sottopasso di via Nazario Sauro

GIULIANOVA (TE) – Interventi di pulizia straordinaria per il Lungomare Monumentale ed il passaggio pedonale di via Nazario Sauro. Partiranno prossimamente i lavori per riportare a nuova luce le parti in marmo dello storico lungomare giuliese.

Già nella giornata di venerdì gli Assessori alla Manutenzione e Decoro Urbano Giampiero Di Candido e Federico Taralli, insieme al Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, hanno accompagnato gli operai ed assistito ad una prova tecnica di pulizia, eseguita con strumentazione di ultima tecnologia su alcune porzioni di marmo. Lo stesso trattamento verrà riservato alle mura del sottopasso di via Nazario Sauro, al fine di procedere all’eliminazione dei graffiti esistenti.

Nella foto la prova tecnica di pulizia del lungomare monumentale.