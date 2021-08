Giulianova, inaugurazione del faro nella rotonda di via Di Vittorio

GIULIANOVA – Si svolgerà mercoledì 1° settembre alle ore 21.00 la cerimonia di inaugurazione del faro rosso nella rotonda in via Di Vittorio e per l’occasione verranno accese la luci che illumineranno l’istallazione.

La cerimonia inizierà con i saluti ed i ringraziamenti del Presidente del Comitato di Quartiere Sandro Brandimarte e dell’amministrazione comunale e successivamente ci sarà una emozionante performance artistica-musicale.

L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative anti-Covid.