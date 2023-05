Giulianova, Giornata Mondiale della Croce Rossa 2023

Da ieri, la bandiera dell’associazione sventola dal palazzo municipale in segno di partecipazione. Sabato la consegna al Vice Sindaco Lidia Albani.

GIULIANOVA – Da ieri, 6 maggio, una bandiera in più, quella della Croce Rossa, sventola sui pennoni del palazzo municipale di corso Garibaldi, e lo farà fino alla prossima settimana. Il vessillo è stato consegnato appunto ieri da Danilo Di Giancamillo, referente del comitato giuliese dell’associazione, al Vice Sindaco e assessore alla Protezione Civile Lidia Albani.

L’Amministrazione Comunale intende con questo esprimere la propria partecipazione alla settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa, che cade l’8 maggio. La bandiera, com’ è noto, racconta di un’idea nata nel lontano 1864. Da quell’anno, anno della fondazione, una strada lunghissima è stata percorsa. Presente infatti in 192 Stati, l’associazione conta oggi milioni di volontari e costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

“Colgo l’ occasione – sottolinea il Vice Sindaco Albani – per rinnovare ancora una volta a nome della Città di Giulianova stima e gratitudine ai volontari di Croce Rossa che ogni giorno, da più di 30 anni, si impegnano per garantire assistenza e sostegno alle persone in difficoltà, intervenendo tempestivamente ed efficacemente anche nelle situazioni di massima criticità”.