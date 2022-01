Giulianova, finanziati tre progetti di rigenerazione urbana: ecco quali

Riguardano l’ex mercato coperto e piazza Dalla Chiesa, l’area dell’ ex depuratore nel quartiere Annunziata e il “lascito Cerulli”

GIULIANOVA – Inizia con una buona notizia, il 2022, sul fronte dei lavori pubblici e della riqualificazione della città. Fondi ministeriali, stanziati nell’ambito del piano nazionale per la rigenerazione urbana, saranno erogati infatti al Comune di Giulianova per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Tre i progetti finanziati: il primo è quello relativo all’ex mercato coperto e a piazza Dalla Chiesa, a cui vanno 2,7 milioni di euro; il secondo riguarda invece il recupero dell’area dell’ ex depuratore, nel quartiere Annunziata, finanziato con 1, 5 milioni di euro; il terzo interessa infine il cosiddetto “lascito Cerulli” che, con un investimento da 800.000 euro, consentirà la trasformazione del sito in museo della civiltà contadina.

“Un ottimo lavoro di programmazione da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici – commenta l’ assessore Giampiero Di Candido – Con decreto del Ministero dell’ Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i comuni beneficiari del contributo, previsto dalla Legge del 27 dicembre 2019 e dal Dpcm del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Il comune di Giulianova aveva candidato, nonostante il brevissimo tempo messo a disposizione dal Ministero, tre progetti, come si vede tutti finanziati. Ringrazio per questo, personalmente, il Dirigente Raffaella Di Egidio e l’intero staff tecnico-amministrativo del settore Lavori Pubblici, che hanno saputo, con abnegazione e vero sacrificio, cogliere questa opportunità per il nostro comune”.

Entusiasta della notizia, anche il Sindaco Jwan Costantini “Innanzitutto – dice – esprimo il plauso convinto, mio e dell’ amministrazione comunale, all’ assessore Di Candido e ai suoi collaboratori, per l’obiettivo centrato. Non possiamo che prendere atto, con grande soddisfazione, che, in questi mesi, è proseguito senza sosta l’impegno per portare vantaggi e benefici alla città. Abbiamo oggi a disposizione fondi eccezionali, probabilmente i più cospicui mai arrivati a Giulianova in un così stretto lasso di tempo, che consentiranno opere di riqualificazione necessarie, attese da decenni. Sono risultati che non piovono dall’alto, ma testimoniano di una buona politica e di una strategia amministrativa efficace, intelligente e condivisa”.