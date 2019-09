Giulianova, donato Fiat Ducato per accogliere chi ha difficoltà motorie

Costantini: “É meraviglioso constatare quanto cuore possiedano le aziende del nostro territorio che mai si tirano indietro di fronte ad un impegno che coinvolge le fasce più deboli“

GIULIANOVA – Si è concluso positivamente il progetto “Mobilità garantita”, che ha visto questa mattina alle ore 10 in piazza Buozzi a Giulianova, la cerimonia di consegna di un veicolo Fiat Ducato all’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, in collaborazione con la società P.M.G. Italia, finanziato grazie alle tante donazioni di aziende locali e non solo. Il mezzo, messo a disposizione dalla società in comodato d’uso gratuito, è attrezzato per accogliere persone con difficoltà motorie ma anche anziani e minori, garantendo il trasporto verso strutture sanitarie, Asl, centri sociali e riabilitativi, cooperative ed istituti scolastici. Presenti alla cerimonia il Sindaco Costantini, in qualità di Presidente dell’Unione ed alcuni amministratori dei Comuni che ne fanno, ossia il Sindaco di Mosciano Giuliano Galiffi, l’Assessore alle Politiche Sociali di Bellante Ada Di Silvestre, il Vice Sindaco Giovanni del Nibletto e l’Assessore alle Politiche Sociali Valentina D’Ambrosio del Comune di Morro D’Oro.

Hanno partecipato alla cerimonia anche gli imprenditori che hanno sostenuto il progetto, che ha previsto l’apposizione del logo della loro azienda sulla carrozzeria del veicolo, il responsabile Enti Gianluca Palazzetti e l’agente responsabile adesioni Flavio Caponi della P.M.G. srl. “É meraviglioso constatare quanto cuore possiedano le aziende del nostro territorio che mai si tirano indietro di fronte ad un impegno che coinvolge le fasce più deboli – ha dichiarato il Presidente Costantini – come Unione questa donazione ci permette di garantire un servizio essenziale per tutta la comunità e soprattutto per quelle famiglie che ne hanno bisogno”.

“Un grande ringraziamento va alla società che ha lavorato instancabilmente ed, in meno di un anno, è riuscita a coinvolgere un gran numero di aziende in questo progetto di grande rilevanza sociale – ha dichiarato Giuliano Galiffi Sindaco di Mosciano – una sinergia importante tra privati e comuni che permette all’Unione di offrire un servizio gratuito a chi ha necessità”.

“Ringraziamo i tanti sponsor che hanno aderito – hanno commentato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bellante Ada Di Silvestre e il Vice Sindaco di Morro D’Oro Giovanni Del Nibletto – e che dimostrano, con le loro azioni e la loro presenza qui oggi, che la solidarietà e la generosità sono dei valori ancora vivi in questa società”.

Presenti in piazza Buozzi, in occasione della celebrazione, anche tutti i parroci di Giulianova Don Enzo Manes, Don Ennio Di Bonaventura, Don Abramo Olivieri e Don Luca Torresi per il consueto rito della benedizione del veicolo, insieme ai volontari del Soccorso Amico di Mosciano. A seguire, in Sala Consigliare al Comune di Giulianova, il Presidente dell’Unione Jwan Costantini ha consegnato gli attestati di ringraziamento a tutte le aziende donatrici.