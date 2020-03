Giulianova, dispositivi sanitari regalati dalle farmacie giuliesi

GIULIANOVA – Il flusso di gesti generosi che, in questi giorni di emergenza si sta registrando nei confronti del Comune di Giulianova e di chi lavora per la salvaguardia del territorio, non si arresta.

Altre donazioni sono arrivate da due farmacie giuliesi: la farmacia Marcelli, che ha regalato al Comune un misuratore di temperatura e la farmacia Parere Strobbe, che ha fatto dono all’Ente di mascherine FFP3. Entrambi i dispositivi sanitari sono stati consegnati ai volontari di Croce Rossa, da settimane attivi al presidio della stazione ferroviaria di Giulianova.

“Grazie alla generosità dei nostri farmacisti – ha dichiarato il Sindaco Jwan Costantini – anche loro in prima linea per fronteggiare questa emergenza. Esposti ai rischi del contagio e comunque al lavoro per garantire un servizio importante alla comunità”.